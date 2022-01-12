Çıldır: Sağlık hizmetleri, özel hastanelerde de ücretsiz olacak

Demokrat Parti (DP) olarak hedeflerinin tüm vatandaşların sağlık hizmetini ücretsiz alması olduğunu kaydeden DP Genel Başkan Yardımcısı, Lefkoşa Milletvekili Adayı Mehmet Çıldır, bu amaç için tek tip sağlık sistemini hayata koyacaklarını kaydetti. Mehmet Çıldır, seçim bildirgesinde tek tip sağlık sistemine yer verdiklerini ve sistemin sağlıklı çalışması için tüm vatandaşların sosyal güvenlik sistemine dahil edileceğini belirtti. Ödeme gücü olmayanların primlerinin devlet tarafından karşılanmasının ardından genel sağlık sigorta sistemine geçileceğini ifade eden Çıldır, böylelikle tek tip sağlık sistemiyle, tüm vatandaşların sağlık hizmetini özel hastanelerde de ücretsiz almasının yolunu açacaklarına vurgu yaptı. Kıbrıs Türk halkı gibi Demokrat Parti’nin de önceliğinin sağlık olduğunun altını çizen DP Genel Başkan Yardımcısı, Lefkoşa Milletvekili Adayı Mehmet Çıldır, bu nedenle DP’nin güçlü geleceği iktidarda ilk işlerinin sağlıkla ilgili projeleri hayata koymak olduğunu kaydetti.

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12/01/2022 11:48