Çilem Dağıstanlı, Türkiye Engelsiz Yaşam Vakfı KKTC Temsilcisi Oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başarılı sunucularından ve programcılarından Çilem Dağıstanlı, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyerek önemli bir göreve getirildi. Dağıstanlı, Türkiye Engelsiz Yaşam Vakfı'nın KKTC Temsilcisi olarak atanarak, engelsiz yaşam farkındalığını adada daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Dağıstanlı, temsilci olarak ilk görevini vakfın 15. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yerine getirdi. İstanbul’da düzenlenen bu özel gece, Maslak’taki Cahide Palazzo’da gerçekleştirildi. Vakfın başkanı Av. Edip Önder ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde organize edilen etkinlik, coşkulu anlara sahne oldu.

Etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri, ünlü sanatçılar Gülben Ergen ve Coşkun Sabah'ın sahne alıp birlikte düet yapması oldu. Gecede ayrıca Cem Özer, Nefise Karatay, Wilma Elles, Esin Yağmurdereli, Alp Pehlivan, Yeliz Yeşilmen, Cansu Taşkın, Ece Gürsel, Cem Öğretir, Seda Öğretir, Engin Koç, Yusuf Azuz, Meral Konrat ve Murat Kurşun gibi birçok tanınmış isim katılım gösterdi. Geniş katılımla gerçekleşen gece, sosyal sorumluluk projelerine verilen desteğin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Etkinliğin sunuculuğunu, vakfın başkan yardımcısı Tayyar Işıksaçan üstlenirken, vakfın Almanya temsilcisi ve yönetim kurulu üyeleri de geceye katıldı. Organizasyonda, engelsiz yaşam bilincini arttırmak ve sosyal projelere dikkat çekmek amacıyla birçok farklı faaliyet gerçekleştirildi.

Türkiye Engelsiz Yaşam Vakfı, engelli bireylerin yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen projeleriyle tanınıyor. KKTC Temsilcisi olarak atanan Çilem Dağıstanlı, bu misyonu Kuzey Kıbrıs’ta yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Dağıstanlı’nın özellikle toplumun farklı kesimlerine ulaşarak engelsiz bir yaşam için farkındalık yaratma konusundaki çalışmalarının, toplumsal bilinç üzerinde olumlu etkiler yaratması bekleniyor.

Dağıstanlı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Engelsiz Yaşam Vakfı’nın KKTC Temsilcisi olarak atanmak benim için büyük bir onurdur. Bu görevle birlikte, engelli bireylerin hayatında fark yaratacak projeleri Kuzey Kıbrıs genelinde hayata geçirmek öncelikli hedefimdir.”

Çilem Dağıstanlı’nın bu yeni görevi, sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan Kuzey Kıbrıs’ta, engelsiz yaşam bilincinin daha da yaygınlaşmasına katkı sağlayacak gibi görünüyor.