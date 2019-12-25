Çilem Dağıstanlı'dan Çağlayan Çocuk Yurdu’nda anlamlı etkinlik

Çilem Dağıstanlı bu kez Çağlayan Çocuk Yurdu’nda anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Genç ve başarılı girişimci, Çilem Dağıstanlı sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Dağıstanlı, bu kez de Çağlayan Çocuk Yurdu’nda çok anlamlı bir yeni yıl etkinliğine imza attı.

Etkinlikte çocuklarla birlikte kurabiye ve cupcake yapıldı, birlikte süsleme gerçekleştirildi.

Etkinlik sonunda Dağıstanlı çocuklara katılım belgesi takdim edip birlikte Noel babalı pastayı üflediler.

Dağıstanlı sosyal medyada da paylaşım yaparak "Bazı duygular var anlatılmaz yaşanır. Ben de onlardan birini yaşadım. O kadar mutluydular ki size anlatamam" dedi.

Dağıstanlı, bugün Merkezi Cezaevinde kadın koğuşunda da yeni yıl özel etkinliği düzenliyor. Çilem Dağıstanlı, etkinlikte yine kadın mahkumlara yeni yıl kurabiyelerinin yapımını öğretecek.

25/12/2019 09:59