Çilem Dağıstanlı'dan cezaevinde kermes

Genç Girişimci ve Pasta Tasarımcısı Çilem Dağıstanlı 7. si düzenlenecek olan Merkezi Cezaevi Kermesine Kadın Mahkumlarla birlikte katılıyor.

31 Ekim 2019 Perşembe saat 14.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan kermese, hazırlık kapsamında cezaevindeki kadın mahkumlar ile birlikte 29 Ekim 2019 Salıdan itibaren hazırlıklara başlıyorlar.

Dağıstanlı kermeste, kadın mahkumlar ile birlikte yapılacak olan çeşitli unlu mamüllerin satışından elde edilecek gelirin cezaevi kadın koğuşuna bağışlanacağını ifade etti

Çilem Dağıstanlı ''Bana bu fırsatı veren Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem ve İçişleri Bakanı Sayın Ayşegül Baybars'a en içten teşekkürlerimi sunar, tüm halkımızı katkı koymaları için kermese davet ediyorum" dedi.

28/10/2019 20:59