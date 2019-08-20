Çilem Dağıstanlı'dan kadın mahkumları sevindiren etkinlik

Yaptığı pasta ve kurabiyelerle tanınan Çilem Dağıstanlı, sosyal medya hesabından paylaştığı anlamlı etkinlikle kadın mahkumları sevindirdi. Dağıstanlı "Unutmayın ki; Hayat, Onkolojide, Mezarlıkta ve Hapishanededir..."ifadelerini kullandı.

İşte Çilem Dağıstanlı'nın paylaşımı......

Merkezi Cezaevinde Kadın Mahkumlara yönelik kurabiye yapımı ve süsleme etkinliğim 36 kadın mahkumla birlikte 2 gün sürdü. Kendilerine kurabiye hamurunun hazırlanışı ve süsleme tekniklerini öğrettim. Duygu yüklü, eğlenceli geçti.Onlarla olmaktan inanın çok mutlu oldum.Bu kadarcık zaman diliminde burda çok şey öğrendim ve öğrettim. Kurabiyelerimizi yoğurup, fırınımızda pişirip, mis kokulu kurabiyelerimizi hem yedik hem süsledik. Daha sonra etkinliğimin sonunda, onlar için tasarladığım Hünerli Eller pastamıza mumlarımızı üfleyip pastamızı kestik. Çocuklar gibi mutlu oldular. Çığlıklar, alkışlar ve duygu seli vardı. Kendilerine katılım belgeleri ve yenilebilir ATATÜRK kurabiyesi hediye ettim ve herkes yapmış olduğu kurabiyeleri hem yediler hem de ailelerine göndermek için sakladılar.

Unutmayın ki; Hayat, Onkolojide, Mezarlıkta ve Hapishanededir...