Çilem Dağıstanlı'nın, ''Sevgiyi Paylaşıyoruz'' sosyal sorumluluk projesi gerçekleşti

Güzelyurtlu genç girişimci, Çilem Dağıstanlı, sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam ediyor.

Merkezi Cezaevi, SOS Çocuk Köyü, Çağlayan Çocuk Yurdu'ndan sonra, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle 2. Kez engelli çocuklara Algım Özel Eğitim Merkezi'nde ‘’Sevgiyi Paylaşıyoruz’’ adlı çok anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.

Dağıstanlı; “Etkinlikte 8 Down sendromlu, 5 engelli toplam 13 çocuğa kurabiye ve cupcake yapımını öğretti. Saat 14:00’te başlayan etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar,Sağlık Bakanı Sn.Ali Pilli, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sn.Resmiye Eroğlu Canaltay, UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Sn.Olsan Oran, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Sn. Fevzi Tanpınar ve davetliler katıldı. Etkinlikle ilgili konuşan Genç Girişimci Çilem Dağıstanlı, amacının farkındalık yaratmak, engelli çocukların becerilerini ve öz güven duygularını geliştirmek olduğunu söyledi.

Dağıstanlı; çocuklara öncelikle hijyenden bahsederek, yeni yıl kurabiye yapımı ve cupcake yapımı ve süslemeleriyle ilgili bilgiler verdi.

Çocuklarla birlikte etkinliğe katılanlar hamur yoğurarak kurabiye yaptı, şeker hamurlarıyla süslemeler yaptılar.

Çocuklar ayrıca bu özel günün anısına fotoğraf çektirdiler. Çocuklara katılım belgesi verildi ve pasta kesildi.

Etkinliği organize eden Şekerlokum Direktörü ve Genç Girişimci Çilem Dağıstanlı’ya da plaket takdiminde bulunuldu. Bu işe hobi olarak 8 yıl önce başladığını anlatarak, aldığı eğitimlerle kendini geliştirdiğini kaydetti.

Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiğini vurgulayan Dağıstanlı, çocukları sevindirmek, eğlendirmek ve onların el becerilerini ortaya çıkarmak, kendilerine güven duygularını artırmak için böyle bir etkinlik organize ettiğini ifade etti.

Dağıstanlı, çocukların yüzündeki gülümsemeyi ve mutluluğu görmenin paha biçilmez olduğunu vurgulayarak, etkinlikteki tüm detayların onlara özel olarak hazırladığını kaydetti.

Genç girişimci Çilem Dağıstanlı önümüzdeki günlerde farklı projelere de imza atmaya hazırlanıyor.

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03/12/2021 19:46