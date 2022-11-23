Çılgın Sedat oğlu için dua istedi! Savaştığı bir hastalık var

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23/11/2022

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Çılgın Sedat oğlu için dua istedi! Savaştığı bir hastalık var

'Çılgın Sedat' olarak tanınan ünlü isim Sedat Kapurtu, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, oğlu Siraç için dua istedi.

Serebral palsi hastası oğlu Siraç hakkında konuşan 'Çılgın Sedat', "Sizin de bildiğiniz üzere oğlumun uzun zamandır savaştığı bir hastalık var. Bununla ilgili bir tedavi süreci içerisine girdik. Kosova'da bir ameliyat durumumuz var" açıklamasını yaptı.

"BELKİ OĞLUM YÜRÜYEBİLECEK"

"Her şey yolunda giderse belki de oğlum yürüyebilecek. Tüm sevenlerimden ve Türk halkından dua bekliyorum" diyen şarkıcı, kısa süren sohbetin ardından alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

23/11/2022 19:02
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TAGS: Çılgın Sedat oğlu için dua istedi! Savaştığı bir hastalık var
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