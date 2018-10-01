HABER KIBRIS

Çılgınlığı pahalıya patladı

20 yaşındaki Shannen Goulding'in son girişimi, genç kadını hastanelik etti

ads
01/10/2018

Çılgınlığı pahalıya patladı

Goulding acılı tavuklu Çin eriştesi yeme yarışmasına katıldı. Eve döndükten sonra karın ağrısı çekmeye başlayan genç kadının bağırsaklarında kanama başladı.

Dört gün boyunca kanaması devam edince genç kadın durumu ailesine söylemek zorunda kaldı ve hastaneye kaldırıldı.

 

Doktorlar genç kadına kolonoskopi uyguladı ve iltihabi bağırsak hastalığı teşhisi koydu.

 

 

"DENEMEYE DEĞERDİ"

 

Genç kadın, hastanedeki tedavi sürecinde dahi yaptığı çılgınlığın herşeye rağmen denemeye değer olduğunu söyledi.

 

"Bu meydan okumanın 'ölümcül' olduğunu söyleyebilirim fakat kesinlikle çok başarılıydı. Tüm yemeğe bitirebilecğime emindim fakat bu denemenin hastanede biteceğini tahmin edemedim" dedi.

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: Çılgınlığı pahalıya patladı, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems