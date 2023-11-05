“Çilingir Operasyonu” kapsamında 4 kişi tutuklandı

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05/11/2023

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“Çilingir Operasyonu” kapsamında 4 kişi tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından Girne’de düzenlenen “Çilingir Operasyonu” kapsamında, “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”ndan 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 19.00 sıralarında Girne’de Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

 “Çilingir Operasyonu” adı verilen operasyonda, A.Z.(E-28), D.S.A.(K-30), N.D.(K-26) ve M.E.(E-23)’nin tasarruflarında, satışa hazır paketler haline getirilmiş toplam 775 gram ağırlığında hintkeneviri türü ve toplam 111 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 4 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu kişiler tutuklanırken, polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.

 

 

05/11/2023 11:21
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TAGS: “Çilingir Operasyonu” kapsamında 4 kişi tutuklandı
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