Çilo, 1 yıl hapis cezasına mahkum edildi

Gamze PİR BAYKUR

Güney Kıbrıs’tan 2018 yılı Nisan ayı içerisinde 15 gr Sentetik Cannabionoid ile 8 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ithal ederek tasarrufunda bulunduran ve konu Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde içerisinden 3 gramını 175 TL karşılığında 2 kişiye satan sanık Oğuzhan Çilo hakkındaki karar bugün açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali”, “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” davalarından yargılanan sanık Çilo, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak 1 yıl hapis cezasına mahkum edildi.