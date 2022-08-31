Cilt bakımında en sık yapılan hatalar

Sağlıklı, pürüzsüz, kusursuz ve her zaman genç görünen bir cilde sahip olmak için düzenli olarak cilt bakımı yapmanız gerekir. Cilt bakımı yaparken farkında olmadan yaptığınız bazı davranışlar cildinize ciddi zararlar veriyor olabilir. Cildin tahriş olmasına, akne ve sivilcelere sebep olan bu hatalar cilt sağlığınızı bozuyor. Herkesin dikkat etmeden yaptığı bu hatalar istenmeyen sonuçlara sebep oluyor. Peki, en sık yapılan cilt bakım hataları nelerdir?

Kusursuz bir cilt için cilt tipinize uygun bir bakım rutini belirlemeniz gerekir. Ancak cilt bakımı yaparken farkında olmadan yapılan hatalar cilde zarar verebiliyor. En sık yapılan cilt bakım hataları nelerdir? sorusuna yanıt arıyorsanız bu yazımıza mutlaka göz atın.

CİLDİ SICAK SU İLE YIKAMAK

Cilt bakımınızı yaparken sıcak su ile cildinizi yıkıyorsanız cildinize en büyük kötülüğü yapıyor olabilirsiniz. Sıcak su cildin doğal nem ve yağ dengesini bozar. Cildin aşırı kurumasına ve tahriş olmasına sebep olur. Ciltte kızarık bir görüntü oluşur.

Sağlıklı bir cilt istiyorsanız asla sıcak su kullanmamanız gerekir. Cildinizin temizliğini yaparken sıcak su yerine ılık su kullanmanız önerilir. Böylece cildinizin doğal dokusuna zarar vermemiş olursunuz.

HER GÜN PEELİNG YAPMAYIN

Cildi ölü hücrelerden arındırmak için peeling yapmanız gerekir. Ancak peeling işlemini abartarak ve çok sık yaprak cilde zarar veriyor. Aşırı yapılan peeling cildin tahriş olmasına sebep oluyor. Cilt sağlığı bozulduğu için ciltte kızarıklık, pul pul dökülme ya da aşırı yağlanma gibi sorunlar meydana geliyor.

Cildinizi ölü hücrelerden arındırmak için peeling yapıyorsanız bunu en fazla haftada 2 kez yapın. Cildinize peeling yaparken olabildiğince nazik hareketler bulunun. Sert ovma işleminden kaçının.

CİLT TİPİNE UYGUN ÜRÜN KULLANMAMAK

Kuru, karma, yağlı ve hassas... Herkesin farklı bir cilt tipi bulunur. Cilt bakımı yapmadan önce cildiniz için kullanacağınız ürünleri iyi seçmeniz gerekir.

Cilt tipine uygun olmayan ürünlerle yapılan bakım cilde zarar verir. Cildinizde istenmeyen problemlerin gün yüzüne çıkmasına bazen de kimyasal yanıklara sebep olur.

Cildinize geri dönüşü olmayan zararlar vermemek için cilt tipinize en uygun ürünü seçmeniz gerekir. Cilt tipine uygun ürünlerle yapacağınız bakım ile cilt sağlığınızı koruyabilirsiniz.

CİLT BAKIMINI SIRASINA GÖRE YAPMAMAK

Cilt bakımı yapmadan önce doğru bir sıralamayı uygulamanız gerekir. Cilt bakımınızı yanlış sıralamada uyguladığınızda yaptığınız bakım cildiniz için faydalı olmaz. Cilt bakımınızı her gün düzenli olarak sabah ve akşam uygulamanız gerekir.

Cilt bakımı yaparken şu sıralamayı takip edebilirsiniz;

İlk önce cildinizi jel yada köpük yardımıyla temizleyin.

Ardından cildinizi nazikçe kurulayın.

1 pamuk yardımıyla cildinize tonik uygulayın.

Tonik işleminden sonra cildinizin ihtiyacına göre olan bir serumu sürün.

Son adımda cilt tipinize en uygun nemlendiriciyi masaj yaparak sürün.

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31/08/2022 20:45