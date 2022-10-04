Cilt hücrelerini yenilemenin yolları

Cildinizin erken kırışmasını ve yaşlanmasını istemiyorsanız cilt hücrelerini yenileyen bakım yöntemlerini uygulamanız gerekir. Doğal yöntemlerle hücreleri yenilemek için uygulamanız gereken bazı basit adımlar var.

Daha genç, ışıl ışıl ve sağlıklı bir cilde sahip olmak için cildin kendini yenilemesi gerekir. Hücreleri yenilemek için düzenli olarak cilt bakımı yapmanız gerekir. Cildi yenilemek için uygulamanız gereken yöntemleri bu yazımızda bulabilirsiniz.

DOĞAL MASKELERLE CİLDİ YENİLEYİN

Evinizde bulunan doğal malzemelerle cilt hücrelerini yenileyebilirsiniz. Cildi besleyen ve onaran doğal maskeler sayesinde ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltabilirsiniz.

Cilt lekelerini açan ve cilt tonunu eşitleyen bu maskeler ile fazla paralar harcamadan cildinizi güzelleştirebilirsiniz.

Cildi yenileyen maske için;

1 çorba kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı bal, 2-3 damla lavanta esansiyel yağı... Tüm bu malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırın. Temiz cildinize maskeyi sürün. 15-20 dakika cildinizde bekletin. Ardından soğuk suyla maskeyi durulayın. Haftada 2-3 kez tekrar uygulayın.

PEELİNG YAPIN

Cilt hücrelerini yenilemenin en kolay yolu peeling yapmak. Ancak kimyasal peelingler yerine evde doğal malzemelerle peeling hazırlayabilirsiniz.

Peeling yaparak ölü hücrelerin temizlenmesine ve cildin tazelenmesine yardımcı olabilirsiniz. Haftada 1 ya da 2 kez peeling yaparak pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz. Badem yağı, Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı ya da kayısı çekirdeği yağı içerisine ekleyeceğiniz toz şeker ile pratik bir peeling yapabilirsiniz.

KOZMETİK ÜRÜNLERDEN YARARLANIN

Cilt hücrelerini yenilemek için evde uygulayacağınız doğal ürünlerin yanı sıra profesyonel ürünlerden de faydalanabilirsiniz.

Piyasa bulunan çeşitli içeriklerdeki peelinglerle cilt bakımı yapabilirsiniz. Haftada bir iki kez uygulayacağınız kimyasal peeling ürünleri düzenli kullanımda cildinizi yeniler ve canlı görünmesine yardımcı olur.

YOĞUN NEMLENDİRİCİ UYGULAYIN

Cildinizi yenilemek ve her zaman kıskanılan bir cilde sahip olabilmek için cildinizin nem dengesini korumanız gerekir. Cilt nemini kaybettiğinde kuruluk, tahriş, kızarıklık ve kaşıntı gibi birçok cilt problemi ortaya çıkar.

Cildiniz daha erken yaşlarda kırışmaya başlar. Tüm bu sorunları önlemek için cildinizi derinlemesine nemlendirmeniz gerekir. Yoğun nemlendirici içeriğe sahip olan kremlerle cildinize her gün düzenli olarak nemlendirin.

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04/10/2022 22:58