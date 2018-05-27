Cilt korumasına dikkat!

Güneş ışınlarının büyük bölümü ince bulutlardan geçebilir. Bu nedenle sadece güneşli günlerde değil, bulutlu havalarda da güneş kremi kullanın.

Cildin çevresel etkilere karşı koruyan doğal bir tabakası var. Bu tabakayı destekleyen ürünler satın almak için mutlaka UVA/UVB filtre sistemine sahip, E vitaminli ve pH değeri 5.5 ürünleri sürmeyi tercih edin.

Fondöten gibi bazı makyaj ürünleri güneş koruması içerse de ayrıca güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin.

Gün içinde çok terliyorsanız, sadece plajda değil günlük hayatınızda da suya dayanıklı güneş kremleri kullanın.

Güneş kremini uyguladıktan sonra dışarı çıkmadan en az 20 dakika bekleyin. Kremin etkisini göstermesi için zamana ihtiyacı var.