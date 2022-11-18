Cilt Kuruluğu İle Başa Çıkmanın Yolları

Bakımlı bir cilde sahip olmak sadece güzellik açısından değil, sağlık açısından da büyük önem taşır. Mevsim geçişleri, beslenme biçimi, su tüketimi ve hatta stres seviyesi bile ciltte değişikliklere sebep olur. Cilt kuruluğu, soğuyan havaların etkisiyle birlikte kadınların sıklıkla karşılaştığı problemlerin başında gelir. Cilt üzerinde çatlamalara ve kızarıklığa neden olan kuruluk bazı durumlarda tıbbi desteğe ihtiyaç duyulmasına bile yol açabilir.

Cildinizi Nemlendirin

Nem kaybı, deride kızarıklığa ve çatlağa neden olan cilt kuruluğunun başlıca sebebi. Bu nedenle kış aylarında cildin nem ihtiyacı karşılanmalıdır.

Nemlendirici kullanımı, düzenli beslenme ve su tüketimi ile desteklendiğinde cilt kuruluğunu engellemek kolaylaşır. Ancak kronikleşen bir cilt kuruluğu mevcut ise bu durum vitamin eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir.

Doğru Besinleri Tüketin

A vitamini başta olmak üzere E ve C vitaminleri, çinko, Omega-3, Omega 6 yağları ile antioksidan içeren besinler cilt kuruluğunun giderilmesinde etkili olacaktır. Ispanak, brokoli gibi yeşilliklerin yanı sıra beyaz ve kırmızı et, içerisinde A vitamini bulunan havuç, patates, kuru kayısı; omega 3 barındıran ceviz ve balık, omega 6 yönünden zengin ay çekirdeği cilt kuruluğunu gidermek için tüketilmelidir.

Her Gün Duş Almayın

Cilt kuruluğunun bir diğer sebebi de her gün duş almaktır. Haftada 3 kere duş almak yeterli olacaktır. Sabun bazlı nemlendirici duş jelleri mümkün olduğunca kullanılmamalı, sık duş alınsa bile kese yapılmamalıdır. Ayrıca soğuk rüzgâra karşı cildi nemlendiren kremlerden de destek alınabilir. Parfümlü, alkollü tüm nemlendiricilerden uzak durulmalı, bol su tüketilerek cildin nem ihtiyacı karşılanmalıdır. Cildin nefes almasını sağlayacak pamuklu giysiler tercih edilmesi de nem kaybını büyük ölçüde azaltacaktır.

Cilt kuruluğunu gidermek için evde hazırlanan kürler, bazen ciddi problemlere de yol açabilir. Cildi iyileştirmenin aksine cildi yıpratabilir. Eğer ciltteki sorun kronikse bir uzmana danışarak kür hazırlanmalıdır. Uzman birinin desteğiyle cilt analizi çıkarılarak, nem ihtiyacı giderilmelidir.

Cilt kuruluğunu engellemek için yukarıda sıralanan yöntemler faydalı olacaktır. Unutmamak gerekir; güzellik temiz ve sağlıklı bir cilde sahip olmakla başlar.

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18/11/2022 20:30