Cilt ve kalp sağlığını korur

Kamkat, lezzetli ve sağlıklı bir meyve olup, birçok yemek ve içecekte kullanılabilir. Dengeli bir diyetin bir parçası olarak düzenli olarak tüketildiğinde sağlık için birçok fayda sağlayabilir.

Kamkat olarak da bilinen bu meyve, tatlı ve ekşi bir tadıyla dikkat çeker ve taze veya kurutulmuş olarak tüketilebilir. Hem tatlı hem de tuzlu yemeklerde kullanılabilen kamkat, salatalar, soslar, tatlılar ve içecekler için harika bir bileşendir.

KAMKAT (KUMKUAT) FAYDALARI NELER?

1. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: C vitamini açısından zengin bir meyve olan kamkat, bağışıklık sisteminin işlevini destekler ve soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

2. Antioksidan Özellik Gösterir: İçerdiği antioksidanlar sayesinde serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasarı önler ve kanser gibi kronik hastalıklara karşı koruma sağlayabilir.

3. Sindirim Sistemini Düzenler: Lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur, kabızlığı önler ve bağırsak florasının sağlığını destekler.

4. Kan Basıncını Dengeler: Potasyum içeriği sayesinde kan basıncını dengelemeye yardımcı olur ve kalp-damar hastalıklarına karşı koruma sağlayabilir.

5. Cilt Sağlığını Korur: C vitamini ve antioksidanlar sayesinde cilt hücrelerini korur, cildin yaşlanmasını geciktirir ve cilt elastikiyetini artırır.

6. Kemik Sağlığını Destekler: Kalsiyum ve fosfor içeriği sayesinde kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur ve kemik erimesi gibi hastalıklara karşı koruma sağlayabilir.

7. Kan Şekerini Dengeler: Lif içeriği sayesinde kan şekerinin ani yükselmesini önler ve diyabet hastalarına yardımcı olabilir.

8. Enerji Verir: B vitaminleri içeriği sayesinde enerji verir ve yorgunluğu giderir.

9. Kilo Vermeye Yardımcı Olur: Düşük kalorili bir meyve olan kamkat, kilo verme diyetlerine yardımcı olabilir.

10. Solunum Yollarını Rahatlatır: Balgam söktürücü özelliği sayesinde solunum yollarını rahatlatır ve öksürüğü keser.

Bunlara ek olarak:

Göz sağlığını korur.

Diş çürümesini önler.

Bakteri oluşumunu engeller.

Kas ağrılarını dindirir.

KAMKAT NASIL YENİR?

Kamkat, taze olarak çiğ olarak tüketilebilir veya salatalara, mezelerin üzerine veya içeceklerde kullanılabilir. Ayrıca kurutulmuş kamkat dilimleri atıştırmalık olarak veya tatlılarda kullanılabilir.

Taze Olarak:

Kamkatı tıpkı bir portakal gibi soyup yiyebilirsiniz.

Kabuğu ince ve tatlı olduğu için, kabuğuyla birlikte de yiyebilirsiniz.

Kamkatı ikiye bölerek veya dilimler halinde salatalara ekleyebilirsiniz.

Smoothie'lere ekleyerek lezzetini ve besin değerini artırabilirsiniz.

Tariflerde:

Kamkat reçeli, marmelat ve likör yapımında kullanılabilir.

Kek, kurabiye ve tart gibi tatlılara ekleyebilirsiniz.

Et ve balık yemeklerine sos olarak kullanılabilir.

Turşu yapımında da kullanılabilir.

Kamkat Yerken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Kamkat çekirdekleri acı bir tada sahiptir, bu nedenle tüketmeden önce çekirdeklerini ayıklamanız tavsiye edilir.

Fazla tüketimi ishal ve mide bulantısına neden olabilir.

Kamkat Saklama Koşulları:

Kamkatları buzdolabında bir haftaya kadar saklayabilirsiniz.

Daha uzun süre saklamak için dondurarak da muhafaza edebilirsiniz.