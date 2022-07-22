Cilt yaşlanmasını önlemek için yazın bu bakım kurallarına dikkat!

Cildiniz çok gözenekli ve bu nedenle siyah noktaya, sivilceye ve akneye eğilimliyse, yaz aylarında cilt bakım rutinize daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü yaz aylarında cilt daha fazla yağ üretiyor, gözenekler açılıyor. Bu nedenle gözeneklerin sıkılaşmasına destek olacak bir cilt bakım rutini oluşturmanız gerekiyor. Ancak yazın cilt bakımında tek derdi olanlar yağlı cildi olanlar değil. Kuru cildin de nem dengesini iyi tutmak gerekiyor. Her koşulda, cildiniz yağlı, karma ya da kuru olsa da cildin erken yaşlanmaması için nem dengesini korumak da büyük önem taşıyor. İşte hem ciltte gözenek sorunu olan siyah noktaya ve akneye eğilimli ciltler hem de ciltler için yaz aylarında cilt bakımı püf noktaları...

Cildiniz yazın daha fazla yağ üretiyor, gözenekler açılıyor. Bu da gözeneklerin hızla dolmasına, kirlenmesine yol açıyor. Ayrıca cildimizi güneşten korumak için bahar ve yaz aylarında daha yüksek etkili, yoğun güneş kremleri kullanıyoruz. Bu nedenle yaz aylarında cilt bakım rutinimize daha fazla dikkat etmek, gözeneklerin sıkılaşmasına destek olacak cilt temizleyicileri kullanmak gerekiyor. Yaz aylarında kaybedilen nemi telafi etmek de büyük önem taşıyor. Peki özellikle bu tip cilt sorunu olanlar yaz mevsiminde cilt tipine göre nasıl bir bakım rutini belirlemeli? Kuru cildi olanlar yazın kaybettikleri nemi nasıl geri kazanabilir? Estetisyen Gizem Yalçın, yaz mevsiminde cilt tiplerine göre bakım rutinlerini anlattı.

GÖZENEKLERİ SIKILAŞTIRACAK CİLT TEMİZLEYİCİLERİNE YÖNELİN!

Yaz mevsiminde gözenekler yükselen sıcaklıklar nedeniyle kurumaya engel olmak için daha fazla yağ üretmeye başlıyor. Yağ üretiminin atması sebebiyle gözenekler daha fazla açılıyor, bu nedenle gözeneklerin sıkılaşmasına destek olacak cilt temizleyicilerin kullanılması gerekiyor.

Cilt bakım rutininde günde iki defa cilt temizleme olması gerekiyor. Doğru cilt temizleyiciyi seçerken, kullanıcıların cilt tiplerini iyi tanıması gerekiyor. Cilt türüne uygun olmayan ürünler kuruluk, akne oluşumu veya cilt yağlanmasına sebep olabiliyor.

Yağlı, karma ve akneye eğilimli ciltler için tercih edilmesi gereken cilt temizleyicinin jel veya köpük formunda olması gerekiyor. Jel veya köpük formundaki ürünler cildi fazla yağdan arındırarak daha canlı bir görünüm kazandırıyor.

Kuru veya hassas cilt tipleri için ise kremsi formdaki cilt temizleyicilerin tercih edilmesi gerekiyor. Böylece cilt, gündelik hayatın getirdiği kirden arınırken aynı zamanda nemleniyor ve canlanıyor.

Yaz aylarında doğru cilt temizleyiciyi seçerken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta, ürünün hafif bir formüle sahip olması... Kışın kullanılan cilt bakım ürünlerinin yoğun yapısı yerine, yaz mevsiminde sıcaktan yorulan ve dengesi değişen cildi yormayacak ürünler kullanılmalıdır.

TONİĞE YER AÇIN!

Cilt bakımında diğer aşamalardan daha az tercih edilse de, tonik kullanmak doğru türde ve kullanımda cilt için büyük bir fayda sağlıyor. Temizleyicilerin arındıramadığı gözeneklerin temizlenmesini sağlayan tonik kullanımı, yaz mevsiminde gözenekler daha açık ve kirlenmeye müsait olduğundan daha da önem kazanıyor.

Yağlı, akneye eğilimli veya geniş gözenekli bir cilde sahip olanların meyve asitli yani AHA-BHA içerikli tonikler kullanması gerekiyor. Meyve asitli tonikler gözenekleri temizlerken yağlanmayı geciktiriyor ve akneleri sakinleştiriyor.

Karma cilt tipine sahip kullanıcıların ise alkol içerikli tonikleri tercih etmesi gerekiyor. Karma ciltlerde yağlanma T bölgesinde oluyor, alkol içerikli tonikler T bölgesini dengelerken cildin daha canlı ve parlak görünmesini sağlıyor.

Kuru ve hassas ciltlerin ise yatıştırıcı özelliğe sahip tonikleri tercih etmesi gerekiyor. Yatıştırıcı tonikler, cildi rahatlatarak kızarık görünümünü azaltıyor.

CİLT SERUMLARI İLE KAYBEDİLEN NEMİ CİLDİNİZE GERİ KAZANDIRIN!

Doğru seçim yapıldığında cilde yapılan büyük bir yatırım olan serumlar, yaz mevsiminde nem kaybına uğrayan ciltler için oldukça önem taşıyor. Yoğun ve konsantre ürünler olan serumların doğru miktarda kullanılmasına dikkat etmek gerekiyor. Bu noktaya dikkat edilmediğinde ciltte lekelenme ve yağlanma gibi tahribatlar bırakabiliyor. Bu sebeple doğru serumu doğru miktarda kullanmak hayati bir önem taşıyor.

20-25 yaş aralığındaki kullanıcılar için doğru tercih, nem ağırlıklı yani hyaluronik içerikli serumlar oluyor. Çünkü nem ağırlıklı serumlar bir nevi düzenli bakıma başlangıç serumları olarak kullanılabiliyor. Nem ağırlıklı serumlar, cilde daha canlı ve parlak bir görünüm kazandırırken aynı zamanda ihtiyaç duyulan gündelik nemi de sağlıyor.

25 yaş üzeri grupta yer alan kullanıcıların tercihinin antioksidan, C ve E vitamini veya retinol gibi içerikleri olan antiaging serumlardan yana olması gerekiyor. Bu tür serumlar yapılandırıcı ve hücre yenileyici özelliklere sahip olmaları sebebiyle hücrelerin yenilenmesi için cilde ihtiyacı olan vitamin ve antioksidan desteğini sağlarken ciltteki yaşlanma belirtilerini de azaltıyor.

Nemlendirici serumlar, sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa bakım rutinine eklenebilir. Antioksidan serumlar ise cilt yapısına ve güneş ışınlarının yoğunluğuna göre günde bir defa akşam olacak şekilde veya sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa uygulanabilir.

YAĞLI DA OLSA KARMA DA OLSA HER CİLDİN NEMLENDİRİLMEYE İHTİYACI VAR!

Cildin sağlıklı kalması için en önemli şey olan nem miktarı, aslında cilt bakımının en önemli kısmını oluşturuyor. Yaz aylarında kuruyan ciltleri onarmak için nemlendirici kullanmak aksatılmaması gereken cilt bakımı adımlarından biri...

Kuru ciltlerin kırışmaya yatkın olması sebebiyle de günlük hayattan nemlendiriciyi ihmal etmemek gerekiyor. Cilt yapısına uygun olarak seçilmesi gereken nemlendiriciler; su bazlı, yağ bazlı ve serum formu olmak üzere üçe ayrılıyor. Mat ve nemsiz ciltler için yoğun yağ bazlı krem nemlendiricilerin tercih edilmesi gerekiyor. Yağ bazlı ürünler daha fazla nem içermeleri sebebiyle kuru ciltlerin ihtiyaç duyduğu nemi fazlasıyla karşılamaktadır.

Karma, akneli veya derin gözenekli bir ciltler için tercih, yağlanma problemlerini de önlemesi sebebiyle su bazlı ürünlerden yana olmalıdır. Kuru, hassas, kılcal damar görünümlü cilt yapısına sahip kullanıcılar ise yağ bazlı ve seramid içerikli cilt bariyerini onaran ürünler tercih etmelidir.

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22/07/2022 17:53