Cimbom Kartal'ı Kerem'le devirdi!

Süper Lig'in 29. haftası dev bir derbi maça sahne oldu. Galatasaray ile Beşiktaş zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. 45 bin üzerinde futbolseverin takip ettiği derbide kazanan 2-1'lik skorla sarı kırmızılılar oldu. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu (2) attı. Kartal'ın tek sayısı ise Rıdvan Yılmaz'dan geldi.

Süper Lig'in 29. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip maça, Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Kerem, Emre Kılınç ve Mohamed 11'iyle sahada yer aldı.

Konuk takım ise, Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Teixeira, Ghezzal, Kenan ve Güven 11'iyle sahaya çıktı.

Zorlu mücadelede Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun 22. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Bu golün ardından baskısını sürdüren sarı kırmızılılar, 32. dakikada yine Kerem Aktürkoğlu ile durumu 2-0'a getirdi.

İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda baskısını artıran Beşiktaş, 85. dakikada Rıdvan Yılmaz'la farkı 1'e indirdi.

Kartal, pozisyonlar yakalasa da beraberlik golünü bulamadı ve zorlu derbide kazanan 2-1'lik skorla Galatasaray oldu.

Bu sonuçla Galatasaray, 38 puanla 11. sıraya yükseldi. Beşiktaş ise 45 puanla 8. sırada kaldı.

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14/03/2022 21:45