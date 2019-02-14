Cimbom’un ilk 11’i belli gibi! Galatasaray Benfica maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Benfica maçı ile Avrupa Ligi macerası başlıyor. Devre arasında yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray Avrupa Ligi maçı sahnesinde Benfica’yı Portekiz’e yenerek göndermek istiyor. Galatasaray Benfica maçı öncesinde kadroya üç futbolcu ekledi. Bu isimler ise Christian Luyindama, Marcao ve Mbaye Diagne oldu. Galatasaray muhtemel ilk 11’i ve kadrosu merak ediliyor. Peki, Galatasaray Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GALATASARAY BENFİCA SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Portekiz takımı Benfica’yı ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk karşılaşması kapsamında oynanacak olan bu mücadele 14 Şubat Perşembe günü 20.55’te Bein Sports HD1 ekranlarında olacak.

GALATASARAY BENFİCA MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Benfica: Vlachodimas, Almeida, Ruben Dias, Ferro, Ribeiro, Salvio, Samaris, Gabriel, Rafa Silva, Felix, Seferovic

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray ile Benfica arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün 20.55’te, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaray ile Portekiz temsilcisi Benfica arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, saat 16.00’dan itibaren güney yan yolda bulunan İSPARK otopark alanı dolana kadar, TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı araç trafiğine açık olacak. Otopark dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak ve alternatif olarak sürücüler, TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri-TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacak.

Maç başladığında TEM kuzey yan yolu araç trafiğine kapatılacak, TEM kuzeye doğrudan ve TEM kuzeyden güney varyantına akım verilecek. TEM kuzey yan yol araç trafiği kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacak.