Çimen: Geçici personelimiz ilk defa 13’üncü maaş aldı

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Belediye’de çalışan ve daimi işçi kadrosunda olmayan sözleşmeli 24 geçici personelin ilk defa 13’üncü maaşlarını aldıklarını açıkladı.

Açıklamasında, asgari ücretle çalışan geçici personellerin geçmiş dönemlerde bayram ödeneği, 13’üncü maaş gibi haklardan yararlanamadıklarını kaydeden Fatma Çimen Tuğlu, geçici personellerin Toplu İş Sözleşmesi’ne dahil olmadığını belirterek, “Herkesin eşit olması benim için çok önemli. Belediyemizin imkanlarıyla, yasalara uygun bir şekilde araştırarak geçici personelimizin 13’üncü maaşlarını ödedik” dedi.

Tuğlu, geçici personel arasında 10 yıldır belediyede çalışan personelin de olduğunu kaydederek, “Bayram ödenekleri dahi alamıyorlardı biz yardım şeklinde onları da ödemiştik. İlk defa 13’üncü maaş alan geçici personelimiz çok mutlu oldu, dolayısıyla onlar mutlu olunca ben de mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Tuğlu, belediyenin mali yapısının günden güne iyiye gittiğini de kaydederek, “Borç batağında bir belediye devralmıştık ancak şu an borç yükünü oldukça azaltmış durumdayız. Öte yandan tüm Belediye çalışanlarımızın maaşlarını ve 13’üncü maaşlarını aksatmadan ödeyebiliyoruz. Yatırımlarını da aksatmıyoruz” dedi.