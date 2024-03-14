Cimnastiğe yeni antrenörler kazandırılacak

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun 10 bin çocuğa ulaşma hedefi doğrultusundaki çalışmaları devam ediyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu, bu hedef doğrultusunda cimnastiğe yeni antrenörler kazandırmak için antrenör başlattı. Teorik derslerin tamamlandığı antrenör kursuyla ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonu’ndan yapılan açıklama şöyle:

“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak 10 bin çocuğa ulaşabilmek için koymuş olduğumuz hedef doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu çerçevede düzenlemiş olduğumuz Artistik Cimnastik 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursumuzun teorik dersleri tamamlandı. Teorik derslerimizin sınavını da gerçekleştirdik.

Uygulamalı derslerimizden sonra aramıza katılacak olan yeni takım arkadaşlarımıza başarılar dilerken, eğitim komitemizde görev yapan Gözde Acaray ve Leyla Ilgaz ile kursumuzda eğitim veren tüm hocalarımıza teşekkür ederiz. Ayrıca sınavlarımızı yapabilmemiz için kapılarını bizlere açan Atak Dershanesi ve ATAK KIDS Okul Okul Öncesi Eğitim Merkezi’ne çok teşekkür ederiz.