Cimnastiğin sesi TAKLA

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapszıoğlu’nun moderatörlüğünde BRT2 Kanalında yayınlanan TAKLA programında cimnastik sporu ekranlardan, izleyiciye ulaştırılıyor.

Çocuk sporcuların da davet edildiği TAKLA programı ile ilgili olarak Hasan Sapszıoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Gençlerin yetişmesine önem veriniz çünkü bu yolda en küçük ihmal ülkenin yapısını ve geleceğini yok eder.

KKTC Cimnastik Federasyonu olarak bir taraftan cimnastiği ülke geneline yayarken, diğer taraftan da BRT2 Kanalında yayınlanan TAKLA programı ile cimnastiğin sesinin daha güçlü duyulmasını sağlıyoruz. TAKLA programında çocuklarımıza da yer vermeye çalışıyoruz.

Cimnastik Federasyonu olarak bu sayede farkındalık yaratarak çocuklarımızın özgüvenlerini geliştirip, onları sporun içinde tutarak sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı koyuyoruz.

Özelde cimnastik genelde ülke sporuna başarılı sporcular kazandırmayı hedefleyip 10,000 çocuk hedefi doğrultusunda ilerliyoruz.

Bizlere TAKLA programımızı gerçekleştirme olanağı sağlayan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) yetkililerine ve çalışanlarına teşekkürü bir borç biliriz.”

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07/07/2022 18:22