Cimnastik antrenörleri, Antalya'da seminerlere katıldı

KKTC Cimnastik Federasyonu, çocukların gelişimlerini daha da üst seviyeye çekebilmek adına antrenör ve hakemlerin eğitimlerine verdiği önem neticesinde çalışmalarını sürdürüyor.

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24/01/2022

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Cimnastik antrenörleri, Antalya'da seminerlere katıldı

Cimnastik Federasyonu tarafından sağlanan olanaklarla Antalya'da seminere katılan hakem ve antrenörlerimiz, Türkiye Cimnastik Federasyonunun gerçekleştireceği yarışmalara katılıp görev alma hakkı elde ettiler

KKTC Cimnastik Federasyonu, çocukların gelişimlerini daha da üst seviyeye çekebilmek adına antrenör ve hakemlerin eğitimlerine verdiği önem neticesinde çalışmalarını sürdürüyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu, her zaman çocukların ve antrenörlerin yanında olma ve onları geliştirme hedefi doğrultusunda bu kez de hakem ve antrenörleri, Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) tarafından Antalya'da düzenlenen hakem ve antrenör vize seminerlerine gönderdi. Hasan Aksoy, Mustafa Erbulut, Ulaş Azer, Türkay Özata, Ayten Kasap, Bilgin Diker, Berk Aydoğan ve Arzu Sencer, Antalya'da yoğun katılımla gerçekleştirilen seminerde bilgi dağarcıklarını genişlettiler.

Türkiye Cimnastik Federasyonu başkanı Suat Çelen’in de katılıp konuşma yaptığı seminerlerde, KKTC Cimnastik Federasyonu kafilesinden 1 kişi kız kategorisi hakem, 1 kişi erkek kategorisi hakem, 3 kişi artistik cimnastik kız takımları antrenörü, 3 kişi ise artistik cimnastik erkek takımları antrenörü kategorilerinde eğitim aldılar.

KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından sağlanan olanaklarla seminere katılan hakem ve antrenörlerimiz, Türkiye Cimnastik Federasyonunun gerçekleştireceği yarışmalara katılıp görev alma hakkı elde etmiş de oldular.

24/01/2022 09:59
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TAGS: Cimnastik, antrenörleri, Antalya, seminer
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