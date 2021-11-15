Cimnastik antrenörleri belgelerini aldı

KKTC Cimnastik Federasyonu, 2. Kademe Antrenörlük Belgesi almaya hak kazananlara belgelerini geçtiğimiz Cumartesi akşamı Acapulco Resort Hotel'de düzenlenen törenle dağıttı.

Gerçekleştirilen etkinliğe Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da törene katıldı. KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu gecede yaptığı konuşmada, tüm olumsuzluklara ve imkânsızlıklara rağmen hep birlikte kısa sürede çok büyük işlere imza attıklarını dile getirdi.

Hedeflerinin on bin çocuk olduğunu vurgulayan Sapsızoğlu, bu güzelliğin oluşmasında emeğini ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti. Yönetim Kurulu üyelerini de sahneye davet ederek ayrıca onurlandırdı.

Geceye katılan belediye başkanları da birer konuşma yaparak, Cimnastik Federasyonu ile ortak yapılan projelerle ilgili bilgi vererek, bugüne kadar yapılan çalışmaların takdirle izlendiğini belirtti. Çocuklar için güzel projelere imza atan Cimnastik Federasyonu yetkilerini tebrik eden her iki Başkan, desteklerinin süreceğini aktardı.

Gecede, cimnastiğe destek veren sponsorlara plaket verilirken, katkılarından dolayı LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ'a da birer plaket takdim edildi.

Cimnastik de 2. Kademe Antrenörlük Belgesi almaya hak kazananlara da belgeleri Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri taraftan verildi.

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15/11/2021 15:01