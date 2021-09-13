Cimnastik antrenörleri belgelerini törenle alacak

KKTC Cimnastik Federasyonunun düzenlediği 1. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursunu başarıyla tamamlayanlara belgeleri törenle verilecek.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda teorik, Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda ise pratik eğitimlerinin yapıldığı, kursu başarıyla tamamlayan 32 yeni yardımcı antrenöre belgeleri, Lefkoşa Cimnastik Kulübü salonunda düzenlenecek törenle belgeleri verilecek. Tören 18 Eylül Cumartesi akşamı saat 20:00’de başlayacak.

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi, pandemi şartlarından dolayı törene sadece kulüp başkanlarını, kursu başarıyla tamamlayanları ve kursta eğitim veren hocaları davet etti.

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13/09/2021 16:40