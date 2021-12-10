Cimnastik Federasonu ile ZAYDER’den anlamlı protokol

Cimnastik Federasyonu ile Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) arasında, fırsat eşitsizliği yaşayan kadın ve gençlere ortak bir şekilde destek çıkmak adına protokol imzalandı.

Lefkoşa Eziç Restorant'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan ZAYDER Başkanı Rabia Özcömert, ulvi bir amaç için toplandıkları o belirterek, kadınların "ücretsiz emek gücü" olduğunu ifade etti, "Ne kadar birleşirsek o kadar güçlüyüz" dedi.

Cimnastik Federasyonu'nun yaptığı calışmalarla kendini kanıtladığını, kendilerinin de 45 yılda kendilerini kanıtladıklarını düşündüklerini belirten Özcömert, "Durmak yok, yarınlara sözümüz var sloganıyla yola çıktık" ifadelerini kullandı.

Sapsızoğlu: “Gönül isterdi ki kimsenin yardıma ihtiyacı olmasın...”

Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ise, pandeminin başladığı süreçte, ekonomik anlamda zorluk yaşayan vatandaşlara destek vermeye başladıklarını, desteğe ihtiyaç duyan bireylere dokunduklarını belirterek, söz konusu süreçte 6 bin aile ve 200 çocuğa el uzattıklarını ifade etti.

Desteğin devamlılık halini alması için çalışmalar yaptıklarını belirten Sapsızoğlu, "Yeni bir dalga gelebileceğinden, tekrardan hazırlıklara girdik. Gönül isterdi ki kimsenin yardıma ihtiyacı olmasın ama önümüzde ciddi bir kriz var gibi görünüyor. Öngörülen kriz karşısında ZAYDER ile iş birliği yapma kararı aldık" dedi.

Sapsızoğlu son olarak hem Başkan Rabia Özcemert'e hem de ZAYDER İş Eğitimleri Birimi Koordinatörü Umut Oza'ya teşekkür etti.

Oza: Doğru yol bu imzalardan geçecek

Umut Oza da yaptığı konuşmada, "Böyle güzel bir vesileyle imzaların atılacağı bir protokole dahil olmaktan çok mutluyum. Gençliğin ve kadınların gideceği doğru yolun bu imzalardan geçecek olmasından dolayı gururluyum" dedi.

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10/12/2021 16:57