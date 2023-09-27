Cimnastik Federasyonu, Antrenör Kursu Düzenleyecek

KKTC Cimnastik Federasyonu, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun katkıları, milli takımlar antrenörleri Özgür Gümüşlü ve Aysel Gümüşlü’nün katılımlarıyla antrenör kursu düzenleyecek

KKTC Cimnastik Federasyonu yarışma organizasyonlarına devam ederken, antrenörlerin ve hakemlerin gelişimleri için de eğitim semineleri düzenliyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu iyi ilişkiler içerisinde bulunduğu Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun katkılarıyla antrenör kursu düzenleyecek. Antrenör kursu, Türkiye Cimnastik Federasyonu milli takımlar antrenörleri Özgür Gümüşlü ve Aysel Gümüşlü’nün katılımlarıyla 30 Eylül – 2 Ekim tarihlerinde arasında yapılacak.

KKTC Cimnastik Federasyonu’ndan Özgür Gümüşlü ve Aysel Gümüşlü’nün eğitim verecekleri antrenör kursu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Türkiye Cimnastik Federasyonu milli takımlar antrenörleri Özgür Gümüşlü ve Aysel Gümüşlü’nün katılımlarıyla 30 Eylül – 2 Ekim tarihlerinde arasında antrenör kursu düzenleyeceğiz.

Amacımız çocuklarımızın seviyelerini tespit etmek, hatalarını görmek ve gelişimlerini sağlarken, antrenörlerimizin seviyelerinin de yukarıya çekmeyi planlamaktayız.

Kursumuzda eğitim verecek olan Özgür Gümüşlü ve Aysel Gümüşlü’nün yanı sıra hocalarımızın ülkemize gelmesinde desteklerini esirgemeyen Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’e, başkan vekili İsmail Göktekin’e ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ederiz.”