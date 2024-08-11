Cimnastik Federasyonu antrenörlerine, eğitim verildi
11/08/2024
KKTC Cimnastik Federasyonunun, 10,000 çocuk hedefi doğrultusunda çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.
Gözde Acaray sorumluluğundaki KKTC Cimnastik Federasyonu, Eğitim Komitesi, “Spor Psikolojisi” alanında staj yapan psikoloji öğrencilerinin sunumları ile Cimnastik Federasyonu antrenörlerine eğitim verdiler. Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda verilen eğitime antrenörler de yoğun ilgi gösterdiler.
Cimnastik Federasyonu Eğitim Komitesi, ileriki dönemde de yeni eğitim programlarıyla antrenör, sporcu ve veli seminerleri düzenleyecek.
11/08/2024 12:24