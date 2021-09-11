Cimnastik Federasyonu antrenörlük kursu sürüyor 

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11/09/2021

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Cimnastik Federasyonu antrenörlük kursu sürüyor 

KKTC Cimnastik Federasyonu, 1. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursunu devam ettiriyor.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda başlatılan kursta bu kez uygulama eğitimi Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda devam etti. Kursa bizzat katılan KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu kursla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Cimnastik Federasyonu olarak düzenlemiş olduğumuz 1. Kademe Artisik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursumuz başarılı bir şekilde devam ediyor

Aday antrenörlerimizin seviyelerini çok iyi bulduk. Onların kursu başarılı bir şekilde tamamlamalarıyla camia olarak büyük bir yol alacağız. Her şey çocuklarımız içindir.”

11/09/2021 16:36
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TAGS: Cimnastik Federasyonu, antrenörlük kursu
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