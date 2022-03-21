Cimnastik Federasyonu, başarılı sporcuları ödüllendirecek

Dr Fazıl Küçük Kulüpler Arası "Minik – Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonasında ilk 10'a giren sporcular için Doruk Vakfı’nda ödül töreni düzenlenecek

KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Arası "Minik – Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonası, liderimiz Dr Fazıl Küçük anısına KKTC Cimnastik Federasyonu Dr Fazıl Küçük Spor Salonunda düzenlenmişti.

Lefkoşa Cimnastik Kulübünden Defne Conkbayır’ın 67,8 puanla birinci olduğu Dr Fazıl Küçük Kulüpler Arası "Minik- Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonasında ilk 10’a giren sporcular Türkiye Cimnastik Federasyonunun Ankara'da 25 – 27 Mart 2022 tarihinde düzenleyeceği Minik Kızlar Müsabakasına iki takım halinde katılacaklar.

Dr Fazıl Küçük Kulüpler Arası "Minik – Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonasında ilk 10'a giren çocuklar için Salı akşamı ise ödül töreni düzenlenecek. Lefkoşa’da 2. Selim Caddesi No 47 Doruk Vakfı Kırıkkale SAM’da saat 19:00’da gerçekleştirilecek olan ödül törenine Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun da katılıp ödül vermesi bekleniyor.

Dr Fazıl Küçük Kulüpler Arası "Minik – Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonasında ilk 10'a giren sporcular ve kulüpleri şöyle:

1)Defne Conkbayır 67.8 Lefkoşa Cimnastik kulübü

2)Nida Toko 65.4. Erbulut cimnastik kulübü

3)Türkan Kılıç 58.2. Erbulut cimnastik kulübü

4)Defne Erönen 53. 9. Lefkoşa Cimnastik kulübü

5)Maya Küçükakçalı 44.4. Erbulut cimnastik kulübü

6)Eylül Bulut 43.6. Ada Cimnastik kulübü

7)Hira Nur Aydın 41.5. Ada Cimnastik Kulübü

8)Almina İsmailov 38.4. P&G cimnastik kulübü

9)Sır Mutlu 36.0. Ada Cimnastik kulübü

10)Varvara Pankratova 35.2 P&G Cimnastik kulübü

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21/03/2022 15:52