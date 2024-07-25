Cimnastik Federasyonu Başkanı Sapsızoğlu UBP’ye Katıldı

Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, Ulusal Birlik Partisi'ne (UBP) katıldı. Sapsızoğlu, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel ve Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu tarafından kabul edildi. Katılımı sosyal medya üzerinden duyuran Sapsızoğlu, siyasi arenaya geri döndüğünü açıkladı.

Sapsızoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyuna duyurulur:

Ailemle konuşup sevdiklerimle ve çevremdeki dostlarımla görüş birliğine vararak tekrardan siyaset arenasına girmeye karar vermiş bulunmaktayım. Daha fazla sorumluluk alarak çocuklarımıza, gençlerimize ve halkımıza daha da fazla hizmet edebilmek için Ulusal Birlik Partisi'ne geçmeye karar verdim. Bu amaçlarım doğrultusunda Ulusal Birlik Partisi Başkanı Ünal Üstel ve Genel Sekreterimiz Oğuzhan Hasipoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucu Ulusal Birlik Partisi'ne üyeliğimi yapmış bulunmaktayım. Vatana ve milletimize hayırlı olmasını dilerim."

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