Cimnastik Federasyonu, bir ilk daha gerçekleştirecek

KKTC Cimnastik Federasyonu tarihinde bir ilk daha yaşanacak. Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi, cimnastik tarihimizde ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları Selin Tüfekçi ve Ayça Karip, Ritmik Cimnastik branşında Türkiye’de Gençler kategorisinde ilk 30’a girerek Türkiye Ritmik Cimnastik Şampiyonası’nda yarışmalara katılmaya hak kazanmışlardı. Selin Tüfekçi ve Ayça Karip, 17 – 21 Ekim tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Küçükler – Yıldızlar – Gençler – Büyükler Şampiyonası’na katılmak için antrenörleri Lidya Sarak Alıcı ile birlikte Antalya’ya gittiler. Selin Tüfekçi ve Ayça Karip’in temsiliyetleri KKTC Cimnastik Federasyonu tarihinde bir ilk olacak.

KKTC Cimnastik Federasyonu yayınladığı mesaj ile sporcular Ayça Karip, Selin Tüfekçi, antrenör Lidya Sarak Alıcı ve sporcuların kulübü Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Kulübü’nü kutlayıp, başarılar diledi.