Cimnastik Federasyonu, bir ilke daha imza atacak

KKTC Cimnastik Federasyonu’nda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu ilklere imza atmaya devam ediyor.

ads ads ads ads
20/09/2023

ads
Cimnastik Federasyonu, bir ilke daha imza atacak

KKTC Cimnastik Federasyonu’nda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu ilklere imza atmaya devam ediyor.

Cimnastikte ilk kez Bölgeler arası Artistik Cimnastik Müsabakaları yapılacak. Müsabakalar, Güven Sigorta’nın katkılarıyla yapılacak. İlk Bölgeler arası Artistik Cimnastik Müsabakası Cumartesi günü Lefkoşa’da yapılacak. Lefkoşa kulüplerinin katılacağı müsabakalarda Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Ayel Cimnastik Kulübü, Erbulut Cimnastik Kulübü ve Ada Cimnastik Kulübü katılacak.

Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Ayel Cimnastik Kulübü, Erbulut Cimnastik Kulübü ve Ada Cimnastik Kulübü’nden 220 sporcunun katılacağı müsabakalar Dr Fazıl Küçük Cimnastik Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

20/09/2023 09:28
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: spor, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.