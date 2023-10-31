Cimnastik Federasyonu güvenlik sorununu, Özel Güvenlik’le çözdü

KKTC Cimnastik Federasyonu, Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunun aydınlatma sorununu sponsor katkısıyla çözdükten sonra yine salonun büyük bir eksikliği olan güvenlik kamerası sorununu da çözdü.

Ali Çırakoğlu’nun direktörlüğünü Özel Güvenlik Sistemleri Ltd’in katkılarıyla Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonuna güvenlik kamerası takıldı.

KKTC Cimnastik Federasyonu’ndan yapılan açıklamada Ali Çırakoğlu’na ve Özel Güvenlik Sistemleri Ltd ailesine, çocuklara verdikleri destek için teşekkür edildi.