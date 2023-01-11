Cimnastik Federasyonu heyeti, Karavezirler ile görüştü

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11/01/2023

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Cimnastik Federasyonu heyeti, Karavezirler ile görüştü

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Basri Aysoğan ile Selman Toprak, yeniden Değirmenlik Belediye başkanı seçilen Ali Karavezirler’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ali Karavezirler’e çiçek takdiminde de bulunan KKTC Cimnastik Federasyonu heyetinden ziyaret ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Her zaman çocuklarımızın yanında olan değerli başkanımız Ali Karavezirler ile yaptığımız görüşmede yeni dönemde çocuklarımız için neleri yapabileceğimizi konuştuk.

Önümüzdeki dönemde de yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde çocuklarımıza hak ettikleri ortamları sağlamayı, müsabaka ve şölenlerimizi yapmayı planlıyoruz. Bu bağlamda seçilen tüm belediye başkanlarımıza ziyaretlerimiz olacaktır.

Değerli Ali başkanımıza bizlere göstermiş olduğu ilgi, alaka ve hoş sohbetten ötürü çok teşekkür ederiz.”

 

11/01/2023 15:48
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TAGS: Cimnastik Federasyonu, Karavezirler
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