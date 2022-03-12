Cimnastik Federasyonu, kan bağışı kampanyası düzenledi

ads ads
12/03/2022

ads
ads
ads
Cimnastik Federasyonu, kan bağışı kampanyası düzenledi

KKTC Cimnastik Federasyonu, Thalassameia hastalarına destek olabilmek için kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kızılay’ın kan bağışı otobüsünde gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören kan bağışı kampanyası ile ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonundan şu açıklama yapıldı:

“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak bu zorlu ve kötü günleri birbirimize destek olarak hep birlikte atlatacağımızdan eminiz.

Thalassameia hastalarına destek olabilmek için de Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonumuzda düzenlediğimiz kan bağışı kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ederiz.”

12/03/2022 14:31
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Cimnastik Federasyonu, kan bağışı
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.