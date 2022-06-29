Cimnastik Federasyonu, KSTU ile işbirliği yapacak

Cimnastik Federasyonu ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi arasında poliklinik ve lisansüstü eğitim ve araştırma enstitüsü alanında Tanı, Tedavi ve Araştırma işbirliği protokolü imzalandı

KKTC Cimnastik Federasyonu ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) Rektörlüğü arasında poliklinik ve lisansüstü eğitim ve araştırma enstitüsü alanında Tanı, Tedavi ve Araştırma işbirliği protokolü imzalandı.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ile KKTC Cimnastik Federasyonu arasında Poliklinik ve Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü alanında tanı, tedavi ve araştırma işbirliği protokolü imzalandı. Söz konusu protokol Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde gerçekleşti. İmza törenine, KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan SAPSIZOĞLU ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

İmzalanan protokolün amacı, KKTC Cimnastik Federasyonu ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi işbirliğinde Fizik Tedavi Klinikleri, Ortopedi ve Travmatoloji Klinikleri, Diş Hekimliği Klinikleri ve Beslenme Diyetetik Klinikleri alanındaki tanı ve tedavilerde kurumun personellerine indirimli sağlık hizmeti sunmak, ortak projeler yürütmek, ortak bilimsel araştırmalar ve ihtiyaç halinde bilimsel toplantılar düzenlemek, olacak.

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29/06/2022 16:15