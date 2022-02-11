Cimnastik Federasyonu, Lapta’da “Yetenek Avı” başlatacak

Cimnastik Federasyonu, Lapta bölgesinde bulunan kreşlerde cimnastik sporunu başlatmak için girişim yaparken, Lapta Belediye başkanı Mustafa Aktuğ’un destekleriyle “Yetenek Avı” projesi başlatacak

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11/02/2022

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Cimnastik Federasyonu, Lapta’da “Yetenek Avı” başlatacak

Cimnastik Federasyonu, Lapta bölgesinde cimnastik sporunun gelişmesi için Lapta Belediyesi ile işbirliğine devam ediyor.

Cimnastik Federasyonu, Lapta bölgesinde bulunan kreşlerde cimnastik sporunu başlatmak için girişim yaparken, Lapta Belediye başkanı Mustafa Aktuğ’un destekleriyle “Yetenek Avı” projesi başlatacak.

Bu maç doğrultusunda Lapta Belediye başkanı Mustafa Aktuğ’u ziyaret eden Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, yapılan girişimle ilgili şu açıklamayı yaptı:    

“Sporumuza ve çocuklarımıza her zaman destek olan Lapta Belediye başkanı Mustafa Aktuğ’a ziyarette bulundum.

Ziyaretimiz esnasında sporumuza verdiği destekten ötürü kendisine teşekkür ettim. Bundan sonraki süreçte de cimnastik sporumuzu bölgede yaygınlaştırma anlamında yer alan “yetenek avı” projemize desteklerine devam etmesi konusunda talepte bulundum.

Cimnastik Federasyonu olarak, branşımızı 3 yaşındaki çocuklarımızla bir araya getirerek doğrultusunda Lapta Belediye başkanı Mustafa Aktuğ’un da desteği ile Lapta bölgesindeki kreşlere ziyarette bulunarak projemiz hakkında bilgilendirmelerde bulunduk.

Yapılan görüşmeler sonunda Mart ayında başlayacak olan çalışmalarımıza kreş yöneticilerinden olumlu dönütler aldık. “Yetenek Avı” isimli projemize destek veren başta başkanımız Mustafa Aktuğ’a, bölge kreşlerimiz ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.”

 

 

 

11/02/2022 18:03
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