Cimnastik Federasyonu, ödül töreni gerçekleştirecek

Cimnastik Federasyonu, uzun süredir yapamadığı ödül töreni etkinliğini, Cumartesi günü Merkez Lefkoşa’da bir dizi önlemler altında gerçekleştirecek

KKTC Cimnastik Federasyonu pandemi süreci ve T,rkkiye’de düzenlenen yarışmalara katılımlardan dolayı uzun süredir yapmak isteyip de yapamadığı ödül töreni etkinliğini Cumartesi günü gerçekleştirecek.

Saint Hilarion Kalesinde düzenlenen parkur müsabakası ve Atatürk Stadyumu’nda yapılan müsabakanın ödül töreni Cumartesi günü saat 15.00’te Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirilecek.

Bir dizi önlemler altında gerçekleştirilecek ödül töreni ile ilgili KKTC Cimnastik Federasyonundan şu açıklama yapıldı:

“Artan vakalardan ötürü alınan önlemler çerçevesinde ödül törenine, sadece ödül alacak olan çocuklar, antrenörler ve kulüp başkanlarımız davetli olacak. Aileler park yerinde arabada bekleyecekler. Veliler ödül alanına girmeyecek. Program uzamayacak. Çocuklar için sandalye olacak ve mesafeli oturacaklar. Ödülünü alan çocuk yardımcı antrenörler kontrolünde ailesine teslim edilecek.

Pazar alanının üstü kapalı olduğundan yağmur yağarsa sıkıntı yaşanmayacak. Yanların açık alan olması sebebi ile soğuk olmaması adına ödül töreni saat 15.00’te yapılacak.”

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03/12/2021 18:12