Cimnastik Federasyonu, olağan genel kurul gerçekleştirecek

KKTC Cimnastik Federasyonu’nda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, olağan genel kurul gerçekleştirecek.

KKTC Cimnastik Federasyonundan olağan genel kurul ile ilgili şu açıklama yapıldı:

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi olarak, ekte belirtilen yer, saat, tarih ve gündemle olağan genel kurul toplantımızı, mevcut tüzüğümüzün 12(2) maddesinin amir hükmü uyarınca gerçekleştireceğimizi tarafınıza bildirir, gerekli katılımın tarafınızdan ve/veya yasal temsilcinizin yetki belgesiyle birlikte olağan genel kurul toplantısına katılınması hususunda gerekli hassasiyeti ve ilgiyi gösterilmesini talep eder, saygılar sunarım.

Toplantı yeri : KKTC Cimnastik Federasyonu Dr Küçük Cimnastik Salonu Toplantı tarihi ve saati : 17 Ocak Cuma – Saat : 20.00

GÜNDEM:

Açılış konuşması.

Başkanlık divanının oluşması.

Saygı duruşu.

2024 yılı faaliyet raporunun okunması.

2024 yılı mali raporun ibra edilmesi.

Dilek ve temenniler

Kapanış