Cimnastik Federasyonu, Onbaşı’yı kutladı

KKTC Cimnastik Federasyonu yayınladığı kutlama mesajı ile Dünya şampiyonu olan Türkiyeli milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı’yı kutladı.

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01/06/2021

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Cimnastik Federasyonu, Onbaşı’yı kutladı

KKTC Cimnastik Federasyonu yayınladığı kutlama mesajı ile Dünya şampiyonu olan Türkiyeli milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı’yı kutladı.

KKTC Cimnastik Federasyonundan yayınlanan kutlama mesajı şöyle.

“19 yaşındaki milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda tek kadınlar finalinde 21.850 puanla altın madalya elde etti.

Başarılarıyla bizleri gururlandıran milli sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı'yı yürekten tebrik eder başarıda emeği geçen herkesi kutlarız.”

 

01/06/2021 16:03
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TAGS: KKTC Cimnastik Federasyonu
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