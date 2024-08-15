Cimnastik Federasyonu, Sonbahar’ı yoğun geçirecek

KKTC Cimnastik Federasyonu, yoğun geçen Yaz dönemi sonrasında Sonbahar’daki etkinliklerin hazırlıklarına başladı.

Etkinliklerin programlamasını tamamlayan KKTC Cimnastik Federasyonu, Sonbahar’daki ilk etkinliğini 14 Eylül Cumartesi günü Girne Amfi Tiyatro’da yapacak. Etkinlikte elit grup ve özel koreografileri olan kulüpler sahne alacaklar. Alt yapı ve küçük gruplar için cimnastik şöleni ise 5 Ekim’de yapılacak. Bu etkinlik 5 Ekim’de Yakın Doğu Üniversitesi MOE Açık Hava Salonunda gerçekleştirilecek. Şölene koreografisi olan gruplar katılacaklar.

KKTC Cimnastik Federasyonu, 16 Kasım’da ise Mağusa’da Rauf Raif Denktaş Kongre Merkezi’nde Şampiyon Melekler temalı etkinlik gerçekleştirecek. Etkinliğe Şampiyon Melekler temalı dans ve cimnastik koreografileri olan özel gruplar katılacaklar.