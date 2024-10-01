Cimnastik Federasyonu sporcularından, Türkiye Şampiyonası’nda tarihi başarı

KKTC Cimnastik Federasyonu, 2032 olimpiyat hedefiyle çıktığı yolda ilk madalyasını ve güzel derecelerini almanın mutluluğunu yaşıyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları, geçtiğimiz hafta sonu ilk kez Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Serbest Seri Türkiye Şampiyonasına katıldılar. Fatma Nida Toko, Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Serbest Seri Türkiye Şampiyonası’nda 3. oldu. Fatma Nida Toko, 40.300 puan toplayarak, Türkiye 2. ile aynı puanı almasına rağmen, hareketlerin zorluk derecelerinden dolayı, Türkiye 3.sü oldu.

KKTC Cimnastik Federasyonu’na Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Serbest Seri Türkiye Şampiyonasında ilk madalyasını kazandırarak tarihi bir başarıya imza atan Fatma Nida Toko, federasyon tarihine geçti. Fatma Nida Toko, 2015 doğumlular içinde ise Türkiye 1.si oldu.

Elvin Altındağ 37.600 puanla Türkiye 10.su olurken, 2015 doğumlular arasında 4. oldu. Aslı Aslı ise 33.300 puanla Türkiye 16.sı olurken, 2015 doğumlular arasında 9. oldu.

KKTC Cimnastik Federasyonu yayınladığı mesajla, sporcularını ve antrenörlerini tebrik ederken, sporcuların federasyon ailesine büyük gurur yaşattığına vurgu yaptı.