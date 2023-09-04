Cimnastik Federasyonu’nda hedef parkur müsabakalarında gelişim

Hasan Sapsızoğlu ve Basri Aydoğan, Türkiye Cimnastik Federasyonu Parkur Teknik Kurul Başkanı Bahadır Altay ile parkur müsabakaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu

Mersin'in ev sahipliğinde 6. kez organize edilen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupasını yerinde takip eden KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve asbaşkan Basri Aydoğan, federasyonun gerçekleştireceği faaliyetlere yönelik temaslarda bulundular.

Hasan Sapsızoğlu ile Basri Aydoğan, Türkiye Cimnastik Federasyonu Parkur Teknik Kurul Başkanı Bahadır Altay ile bir araya gelerek parkur müsabakaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Hasan Sapsızoğlu, Bahadır Altay ile yapılan görüşmeyle ilgili şunları söyledi.

“Parkur müsabakalarında gelişim için Türkiye Cimnastik Federasyonu Parkur Teknik Kurul Başkanı Bahadır Altay ile görüştük.

Ekim ayında düzenlenecek olan parkur müsabakalarına katılım için gerekli alt yapı ve kurallar hakkında bilgi aldık. Yıldız, genç ve küçükler kategorisinde ilk kez müsabakalara katılabilmek için gerekli detayları öğrendik. Bu sayede ülkemizde seçme yaparak müsabakalara katılmaya başlayacağız.

Türkiye Cimnastik Federasyonuna, KKTC Cimnastik Federasyonuna verdiği her türlü destekten dolayı çok teşekkür ederiz.”