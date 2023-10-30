Cimnastik Federasyonu’ndan, Cumhuriyet’e özel muhteşem organizasyon

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30/10/2023

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Cimnastik Federasyonu’ndan, Cumhuriyet’e özel muhteşem organizasyon

KKTC Cimnastik Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş Yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde muhteşem bir organizasyon gerçekleştirdi.

KKTC Cimnastik Federasyonu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği birinci Müsteşarı Zerrin Kandemir’in destekleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş Yılı organizasyonunu gerçekleştirdi.

Müsabakalarda tüm çocuklar şampiyon ilan edilirlerken, tümüne de 1.’lik madalyaları taktim edildi.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada “Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür.

Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlar, İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.” ifadelerini kullandı.

30/10/2023 09:42
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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