Cimnastik Federasyonu’ndan, Karavezirler’e teşekkür ziyareti

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03/11/2022

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Cimnastik Federasyonu’ndan, Karavezirler’e teşekkür ziyareti

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile yönetim kurulu üyesi Selman Toprak, Değirmenlik Belediye başkanı Ali Karavezirler’e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Cimnastik Federasyonundan ziyaret ile ilgili yapılan açıklamada “Değirmenlik Belediye başkanı Ali Karavezirler, Dilekkaya köyümüzdeki Muhittin Tüzel Cimnastik Salonumuza çok büyük destek vererek yeni cimnastik malzemeleri alınmasına katkı sağladı.

Yeni alınan malzemeler bir kaç güne kadar adamıza gelecek. Değerli Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler başkanıma her zaman çocuklarımızın yanında olup, vermiş olduğu desteklerden ötürü çok teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.

 

 

03/11/2022 17:33
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TAGS: Cimnastik Federasyonu’ndan, Karavezirler’e teşekkür ziyareti
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