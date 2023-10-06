Cimnastik Federasyonu’ndan, Lefkoşa Maratonuna destek

KKTC Cimnastik Federasyonu, 22 Ekim Pazar günü düzenlenecek olan Ülker Lefkoşa Maratonunda yer alacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, Atletizm Federasyonu ile işbirliğinde geleneksel olarak düzenlediği Ülker Lefkoşa Maratonu, bu yıl "Şampiyonlar İçin Söz Verdik" sloganıyla düzenlenecek.

Cimnastik Federasyonu’ndan yapılacak açıklamada “Elde edilecek gelirin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacağı Ülker Lefkoşa Maratonuna biz de katılarak destek olacağız. Maratondan elde edilecek gelirin, Şampiyonlarımızın adlarının yaşatılacağı eğitim kampüsünün yapımı için kullanılacak olması çok önemlidir.

Bu anlamlı ve özel maratonun gerçekleşmesi için emek eden ve destek olan herkese çok teşekkür ederiz.”