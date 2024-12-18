Cimnastik Federasyonu’nun antrenör ordusu, belgelerini aldı

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18/12/2024

Cimnastik Federasyonu’nun antrenör ordusu, belgelerini aldı

 

KKTC Cimnastik Federasyonu’nda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun, 10,000 çocuğa ulaşma ve 2032 olimpiyatlarına sporcu gönderme hedefinde yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun düzenlediği 1. Kademe, 2. Kademe ve 3. Kademe antrenörlük kurslarını başarı ile tamamlayan antrenörlere belgeleri sunuldu. Lefkoşa Bedesten’de düzenlenen törende başarılı antrenörlere, başarı plâketleri de taktim edildi. KKTC Cimnastik Federasyonu’nun düzenlediği törende, 200 antrenöre belgeleri verildi.

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TAGS: haber, kıbrıs, Cimnastik Federasyonu
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