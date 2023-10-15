Cimnastik Haftası'nı kutladılar

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15/10/2023

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Cimnastik Haftası'nı kutladılar

Türkiye Cimnastik Federasyonu ile KKTC Cimnastik Federasyonu heyetleri, Cimnastik Haftası'nı birlikte kutladılar.

Türkiye Cimnastik Federasyonu’ndan, Cimnastik Haftası'nın kutlanması ile ilgili yapılan paylaşımda, “Türkiye Cimnastik Federasyonu başkan vekili İsmail Göktekin ile KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, asbaşkanı Hasan Basri Aydoğan ve yönetim kurulu üyesi Selman Beber, sporcu ve antrenörlerle beraber her yıl Ekim ayının ikinci haftası kabul edilen Cimnastik Haftası'nı kutladılar.”

15/10/2023 17:45
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TAGS: Cimnastik Haftası’nı kutladılar
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