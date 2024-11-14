Cimnastik ordusu, İstanbul’da

KKTC Cimnastik Federasyonu’nda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu Türkiye’deki yarışmalara sporcu göndermeye devam ederken, KKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları bu kez İstanbul’da yarışacaklar.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından 16 – 17 Kasım tarihlerinde İstanbul Sancaktepe’de düzenlenecek olan Türkiye Minikler ve Küçükler Müsabakasına katılacak olan KKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları İstanbul’a adeta dev çıkarma yaptılar. 24 kişilik KKTC Cimnastik Federasyonu kafilesi İstanbul’a gitti.

Minikler kategorisine 10, küçükler kategorisinde ise 5 sporcumuz, Türkiye Minikler ve Küçükler Müsabakasına yarışacaklar. Türkiye’de yarışacak sporcularımızın arasında 2032 Olimpiyatlarına katılma hedefindeki Nida ve Elvin de yer alacak. 5 antrenörün Mustafa Erbulut, Hasan Aksoy, Ayten Kasap Topal, Bilgin Diker ve Berk Aydoğan’ın da yer aldığı KKTC Cimnastik Federasyonu kafilesinde, kafile başkanlığını asbaşkan Basri Aydoğan yapıyor. Kafilede yönetim kurulu üyesi Gözde Acaray da yer alıyor.

Bu sabah adadan ayrılarak İstanbul’a giden 24 kişilik KKTC Cimnastik Federasyonu kafilesi Pazartesi günü ülkeye dönecek.