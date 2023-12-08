Cimnastik Şampiyonasına, Lefkoşa Cimnastik Kulübü damgası

Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Bölgelerarası Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonası finaline her kategoride sporcularıyla katılıp, 8 kategoride birincilik, 6 kategoride ise takım ikinciliği elde ederek en başarılı kulüp oldu. Kulüp cimnastikçileri ferdi olarak da başarılı dereceler elde ettiler. Kulüpten yapılan açıklamada ise “Başarıya giden yolda Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcusu olmak bir ayrıcalıktır.” ifadesi kullanıldı.

KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından 25 Kasım 2023 tarihinde METGİN Ltd ana sponsorluğunda düzenlenen Bölgelerarası Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonası finali yarışmalarının resmi sonuçlarına göre Lefkoşa Cimnastik Kulübü, 8 kategoride birincilik elde etti.

Bölgelerarası Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonasına damga vuran Lefkoşa Cimnastik Kulübü, 6 kategoride ise ikincilik elde ederek en başarılı kulüp oldu. Bölgelerarası Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonası finaline 10 kulüpten 298 sporcu katılmıştı.

KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nün birincilik elde ettiği branşlar ve sporcularının dereceleri şöyle:

2018 takım şampiyonluğu kızlar, Defne Gökyiğit KKTC 1.si

2018 takım şampiyonluğu erkekler, Yalın Cem KKTC 1.si

2017 takım 4.lüğü kızlar

2016 takım 2.liği kızlar, Güneş Yıldırım KKTC 2.si

2016 takım 2.liği erkekler, Tuğra Türe KKTC 1.si

2015 takım 2.liği kızlar

2014 takım 2.liği kızlar, Defne Conkbayır KKTC 2.si

2013 takım 5.liği kızlar

2013 takım 2.liği erkekler, Ada Türkkal KKTC 2.si

2012 takım 1.liği kızlar, Olca Albayrak KKTC 3.sü

2011 takım 2.liği kızlar, Ayşe Necatigil KKTC 2.si

2011 takım 1.liği erkekler, Süleyman Sayar KKTC 1.si

2010 takım 1.liği kızlar, Tülay Sevem Merteroğlu KKTC 1.si, Kiana Rezaei KKTC 2.si, Ceren Sakallı KKTC 3.sü

2010 takım 1.liği erkek, Nuri Albayrak KKTC 2.si, Ada Özada KKTC 3.sü

2009 takım 3.lüğü kız, Hira Hamzaoğulları KKTC 3.sü

2008 takım 1.liği kız, Neriman Vaiz KKTC 1.si

2005 takım 1.liği ve Genç kadınlar kategorisi şampiyonu, Işıl Kıran KKTC 1.si

Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcusu olmak bir ayrıcalıktır

Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nden, Bölgelerarası Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonası finalinde elde edilen başarıyla ilgili şu açıklama yapıldı:

“25 Kasım 2023 tarihinde yapılan bölgeler arası Artistik Cimnastik final müsabakasında başarılı olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Lefkoşa Cimnastik Kulübü olarak 2017’den bu güne her kategoride yarışmacı sporcu sokarak kürsü görüp ilkemiz olan sağlıklı nesiller yetiştirirken, özelde cimnastik genelde ülke sporuna başarılı sporcular yetiştirme hedefinde emin adımlara yürümekteyiz. Başta tüm çocuklarımızı, emeği geçen antrenörlerimizi tüm kardeş kulüplerimizi de tebrik ediyoruz.

Başarı bir sonuç değildir. Başarı bir yolculuktur. Başarıya giden yolda Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcusu olmak bir ayrıcalıktır.”